A população da Moldávia votou por garantir que a ex-nação soviética continue no processo de adesão à União Europeia (ue), em referendo realizado no domingo (20). A decisão, no entanto, foi por margem apertada. Com 99,41% da apuração concluída, 50,39% dos moldávios votaram pelo "sim", contra 49,61% pelo "não", segundo a Comissão Eleitoral Central do país. Fonte: Associated Press.