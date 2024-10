Metade de Havana volta a ter luz no 4º dia de apagão em Cuba

Metade de Havana recuperou o serviço de eletricidade nesta segunda-feira (21), no quarto dia do apagão nacional em Cuba e depois dos primeiros sinais de impaciência na população.

Cuba, declarada pelo governo em "emergência energética", sofreu na última sexta-feira o desligamento total do seu sistema elétrico, após o colapso da central termelétrica Antonio Guiteras, a mais importante do país.

Aqueles que tentarem "causar perturbações da ordem pública" e que participarem em atos de vandalismo "serão processados conforme o rigor contemplado pelas leis revolucionárias", disse o presidente, vestido com um uniforme militar verde, durante uma reunião do Conselho de Defesa Nacional, transmitida pela televisão estatal.

O presidente, Miguel Díaz-Canel, reconheceu que a situação do sistema elétrico continua "complexa". O apagão provocou panelaços e protestos em alguns bairros da capital no fim de semana.

Em quatro províncias do leste do país, com 10 milhões de habitantes, as autoridades anunciaram medidas de proteção da população, incluindo evacuações em zonas de risco de inundações.

Houve protestos pelo apagão em alguns bairros da capital, onde muitos também ficaram sem água ou gás em consequência do corte de energia.

Dezenas de pessoas, incluindo mulheres com crianças nos braços, saíram no escuro com panelas para se manifestarem no bairro populoso de Santos Suárez. "Acendam a luz", gritavam.

"No meu quarteirão, as pessoas na rua fazem barulho, com panelas e gritos", disse à AFP um morador de Santos Suárez, que pediu anonimato.