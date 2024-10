Índia diz que chegou a acordo com a China sobre patrulhas militares em região fronteiriça

Índia e China chegaram a um acordo sobre patrulhas militares ao longo de sua fronteira disputada no Himalaia, após um impasse que começou com um confronto em 2020, disse o Ministério das Relações Exteriores da Índia.

O anúncio foi feito na véspera da visita do primeiro-ministro indiano Narendra Modi à Rússia para a cúpula do Brics, que também envolve a China. A mídia local relatou que Modi poderia manter conversas com o presidente chinês Xi Jinping à margem do evento. Fonte: Associated Press.