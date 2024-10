DEA planeja reforçar monitoramento do Uruguai

A agência de controle de drogas dos Estados Unidos (DEA) planeja intensificar o monitoramento do Uruguai, realizado a partir de seu escritório na Argentina, informou à AFP a embaixadora americana no Uruguai, Heide Fulton.

Desde o fechamento do escritório da DEA em Montevidéu em 2019, a cooperação entre a agência e as autoridades uruguaias é realizada a partir da capital argentina.

A diplomata comemorou essa iniciativa, que, segundo ela, responde ao "interesse contínuo" do governo do presidente Luis Lacalle Pou em melhorar a cooperação com a agência antidrogas americana.

"Como parte dessa revisão global geral, recomendaram designar mais um funcionário em Buenos Aires (além do que já está lá) para focar especificamente no Uruguai", explicou.

A DEA e o Ministério do Interior do Uruguai assinaram em março um memorando de cooperação para ampliar e fortalecer a colaboração bilateral no combate ao crime organizado relacionado às drogas no Uruguai e na região.

Fulton disse que, desde sua chegada ao Uruguai em março de 2023, tem trabalhado de perto com autoridades locais em controle de fronteiras, cibersegurança, combate à lavagem de dinheiro, capacitação e formação para combater o narcotráfico e as organizações criminosas transnacionais.

Ela espera continuar esse trabalho com o governo que assumirá em 1º de março de 2025, após as próximas eleições.