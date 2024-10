Chile começa a aplicar vacina que esteriliza cães temporariamente

"É a primeira vacina desse tipo no mundo para cães", explica à AFP Leonardo Sáenz, acadêmico da Universidade do Chile, que patenteou o produto em 40 países, incluindo Estados Unidos, Brasil, Argentina, além da União Europeia.

"Bloqueia tudo: a atividade sexual e a fertilidade", diz o cientista, que trabalhou no projeto com sua equipe desde 2009.

Iván Gutiérrez, um estudante de 27 anos, levou Franchesco ao veterinário para sua primeira vacina esterilizadora em uma clínica em Santiago.

"Não me animava com a ideia da operação. Tirar as partes... Isso me dói um pouco", afirma.

Após um mês, Gutiérrez deverá voltar ao veterinário para que seja aplicada uma dose de reforço em Franchesco. Seu tutor deverá levá-lo a cada ano para uma nova dose, caso não queira que seu animal de estimação se reproduza.