Papa Francisco proclama 14 novos santos

A canonização - o estágio final no caminho para a “santidade” na Igreja Católica - exige três condições: estar morto há pelo menos cinco anos, ter levado uma vida cristã exemplar e ter realizado pelo menos dois milagres.

Entre os novos santos estão os 11 “mártires de Damasco”, mortos em julho de 1860 na capital síria durante o domínio otomano por um comando de drusos muçulmanos em um mosteiro em um bairro cristão.

De acordo com o Vatican News, a mídia oficial do Vaticano, “seu martírio faz parte de um contexto de perseguições organizadas por muçulmanos drusos no Líbano e na Síria, durante as quais milhares de cristãos perderam suas vidas”.