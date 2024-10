Moldávia decide próximo presidente e adesão à UE em meio a temores de interferência da Rússia

Se Sandu não conseguir obter mais de 50% dos votos neste domingo, um segundo turno será realizado no dia 3 de novembro, o que poderá colocá-la contra Alexandr Stoianoglo, um ex-procurador-geral que tem posições mais favoráveis a Moscou e está com 10% das intenções de voto.

A população da Moldávia vai às urnas neste domingo, 20, para decidir sobre dois temas importantes: o próximo presidente do país e se a ex-nação soviética continua no processo de adesão à União Europeia (UE). A votação ocorre em meio a temores de uma possível interferência da Rússia, que deseja que os moldavos não se aproximem do Ocidente. Moscou nega que esteja interferindo na Moldávia.

Referendo

Os eleitores também escolherão "sim" ou "não" no referendo sobre a entrada no bloco europeu. As sondagens preveem uma vitória do sim com 55%, mas a incógnita será a participação eleitoral, que precisa atingir pelo menos 33% para que o referendo seja válido.

Os partidos da Moldávia que têm uma tendência pró-Rússia estão tentando boicotar o referendo para que a participação não chegue a 33%.