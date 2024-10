Harris completa 60 anos, mas prefere falar da idade de Trump

Christian Monterrosa with Joshua Melvin in Washington

Faltando menos de duas semanas para a eleição de 5 de novembro, a vice-presidente democrata e o ex-presidente republicano estão travando uma luta acirrada, que as pesquisas mostram estar empatada.

A idade tem sido um fator crucial na campanha, com Biden desistindo em meio a temores sobre sua lucidez. Harris, por sua vez, sempre apontou a capacidade mental do próprio Trump para ocupar a presidência.

Kamala Harris completa 60 anos neste domingo (20), na reta final de uma campanha eleitoral acirrada contra Donald Trump, que, aos 78 anos, é o candidato mais velho a concorrer à Casa Branca, após a retirada do presidente Joe Biden da disputa.

“Quando ele responde a uma pergunta ou fala em um comício, você já notou que ele tende a sair do roteiro e divagar, e geralmente não consegue concluir uma ideia?”, ela rebateu.

Harris também procurou provocar Trump por causa de um relatório de 12 de outubro que descrevia seu “excelente (estado de) saúde”, mas a campanha do ex-presidente enfatizou que o bilionário está “em perfeita e excelente saúde para ser o comandante em chefe” das Forças Armadas dos EUA.

O republicano, que está buscando um segundo mandato na Casa Branca, rebateu as acusações de Harris com uma maratona de discursos na Pensilvânia no sábado, um dia depois de dizer que ela “não tem a energia nem de um coelho”.

Trump enfatizou a importância dos delegados eleitorais concedidos pelo estado do nordeste: “Se ganharmos na Pensilvânia, ganharemos tudo”.