França acusa homem por homicídio ao jogar carro em ciclista

Caso chocou a capital francesa, onde o uso de bicicletas tem crescido. Motorista teria atropelado ciclista deliberadamente, segundo testemunhas e imagens de câmeras.A Justiça francesa acusou nesta sexta-feira (18/10) um motorista de assassinato após o atropelamento de um ciclista em Paris na terça-feira. O caso chocou a capital francesa, onde o uso de bicicletas aumentou nos últimos anos. O ho,mem, de 52 anos, identificado como Ariel M., é acusado de atropelar deliberadamente, com seu automóvel SUV, o ciclista de 27 anos, identificado como Paul Varry. O motorista, cuja filha adolescente estava dentro do carro, foi preso no local, e o tribunal manteve o homem sob custódia até o julgamento. "Sinto muito pelo que aconteceu. Nunca tive a intenção de atropelá-lo", disse o homem ao juiz. Seu advogado havia afirmado anteriormente que ele havia perdido o controle do carro em "uma situação de conflito". Tensão entre ciclistas e motoristas O incidente ocorreu na tarde de terça-feira em um bairro central de Paris, em um contexto de tensão entre o número crescente de ciclistas e motoristas que disputam espaço nas ruas de uma capital congestionada. De acordo com "os testemunhos coletados" e as imagens de câmeras de vigilância, o motorista, tentando avançar pela via congestionada, "percorreu 200 metros na ciclovia e supostamente atropelou o pé do ciclista, que estava à sua esquerda", segundo a promotoria. A vítima, Paul Varry, "bateu no capô para alertar o motorista, que inicialmente deu ré, liberando [seu] pé", disse a promotoria. O jovem então deixou sua bicicleta e se colocou à frente do veículo, para expressar seu descontentamento. "O motorista então virou as rodas na direção do pedestre e moveu [o veículo] em sua direção", acrescentou. Imagens de câmeras de vigilância mostram o veículo subindo uma vez, quando o pneu dianteiro esquerdo rolava sobre o corpo, e subindo uma segunda vez, quando o pneu traseiro passava por cima do jovem. O teste de álcool e drogas deu negativo. Protestos Associações pró-ciclistas, incluindo a Paris en Selle, à qual a vítima pertencia, denunciaram uma "tragédia inaceitável" e convocaram protestos para o sábado, após cerca de 200 pessoas se reunirem em uma igreja em Paris na quarta-feira para prestar suas homenagens ao ciclista morto. "É inaceitável morrer nos dias de hoje enquanto se anda de bicicleta em Paris, aos 27 anos de idade", afirmou a prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Ela vem promovendo há anos uma campanha para construção de mais ciclovias e para ampliar o espaço público para bicicletas e pedestres na capital francesa. md (AFP, DPA)