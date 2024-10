Fonte de segurança libanesa relata bombardeios perto do aeroporto de Beirute

Um jornalista da AFP viu colunas de fumaça subindo perto do aeroporto, localizado no subúrbio sul de Beirute.

A fonte, que pediu anonimato, registrou dois bombardeios perto do aeroporto, o único de onde partem voos internacionais no Líbano.

Uma fonte de segurança libanesa relatou neste domingo (20) bombardeios perto do aeroporto internacional de Beirute, onde os voos comerciais continuam apesar das operações militares de Israel contra o movimento Hezbollah no Líbano.

A agência estatal de notícias libanesa havia relatado anteriormente quatro bombardeios israelenses neste domingo à noite contra escritórios de uma instituição financeira ligada ao Hezbollah no sul da capital, após o Exército israelense pedir a evacuação da área.

De acordo com a agência ANI, os bombardeios em várias partes dos subúrbios do sul atingiram "filiais do Al Qard al Hassan", empresa financeira sob sanções dos Estados Unidos, acusada por Israel de financiar o Hezbollah.

A aviação israelense também atacou uma filial na região de Hermel, no leste do Líbano, indicou a ANI.