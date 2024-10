Exército libanês diz que 3 soldados foram mortos em ataque israelense

O exército libanês afirmou que três de seus soldados foram mortos em um ataque israelense contra um veículo no sul do Líbano. O exército do Líbano manteve-se em grande parte à margem da guerra entre Israel e o grupo militante Hezbollah.

Os militares fazem parte de uma instituição respeitada no Líbano, mas não são suficientemente poderosos para impor a sua vontade ao Hezbollah ou defender o país de uma invasão israelita.

Não houve comentários imediatos dos militares israelenses sobre o ataque. Fonte: Associated Press