Bombardeios russos deixam nove feridos e apagões na cidade ucraniana de Kharkiv

Os serviços médicos se mobilizaram para prestar socorro aos feridos, mas enfrentaram dificuldades devido à falta de energia elétrica em partes da cidade causada pelo ataque, indicou a polícia.

Esses bombardeios ocorrem enquanto as autoridades ucranianas se preparam para possíveis ataques russos contra a rede elétrica do país, uma tática que a Rússia tem usado nos últimos dois anos com a aproximação do inverno.

Kharkiv, a principal cidade da região de mesmo nome, é frequentemente alvo de ataques russos.