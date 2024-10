PSG vence Strasbourg (4-2) e alcança Monaco na liderança da Ligue 1

O Paris Saint-Germain recuperou o primeiro lugar da Ligue 1 ao vencer o Strasbourg por 4 a 2, neste sábado (19), no Parque dos Príncipes, aproveitando o empate sem gols do Monaco, agora segundo colocado com os mesmos pontos, na visita ao Lille, na sexta-feira, na abertura da oitava rodada. De volta da janela internacional e a três dias do jogo da Liga dos Campeões contra o PSV, na terça-feira, o treinador do PSG, Luis Enrique, decidiu deixar grande parte dos seu time titular no banco (Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Fabián Ruiz e Nuno Mendes). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sem a maioria dos líderes, o campeão francês contou com a melhor versão do atacante Bradley Barcola, que deu uma assistência para o jovem Senny Mayulu (18'), de apenas 18 anos, e autor do seu sétimo gol no campeonato (65').

O espanhol Marco Asensio (47') e o sul-coreano Lee Kang-in completaram a vitória do PSG, que tem os mesmos pontos do Monaco (20), mas melhor saldo de gols (17 contra 10). Com esta vitória e o descanso dado a seus principais jogadores, o PSG atinge um duplo objetivo: vencer e chegar descansado à Liga dos Campeões, onde tem de acertar seu rumo após a derrota por 2 a 0 em Londres diante do Arsenal, na rodada anterior. "O primeiro jogo (depois da janela internacional) é sempre especialmente complicado, mas conseguimos o que queríamos, os três pontos contra um adversário difícil e poupando jogadores para que se recuperem dos jogos das seleções nacionais e das viagens", disse Luis Enrique.

- Lens volta a vencer - Os gols do Strasbourg, marcados por Sekou Mara (58') e Pape Diong (90'+2) deixaram algumas dúvidas no ar do Parque dos Príncipes ao lembrar a fragilidade defensiva do campeão francês. O duelo também foi marcado por cantos homofóbicos dos torcedores do PSG contra o Marselha, a quem o time da capital enfrentará no próximo fim de semana.

Milhares de torcedores, principalmente os ultras que se posicionam atrás de um dos gols, entoaram esses cantos por cerca de dez minutos, confirmou a AFP. No ano passado, por fatos semelhantes, o PSG foi sancionado pela comissão disciplinar da Liga Profissional de Futebol (LFP), que ordenou o encerramento desse setor por um jogo. Também neste sábado, o Lens reencontrou a vitória depois de cinco empates consecutivos na visita ao Saint-Etienne (2-0), resultado que ajuda a equipe de Will Still a chegar aos 14 pontos, os mesmos do Lille (4º) e do Olympique de Marselha (5º), que joga no domingo, no estádio do Montpellier (17º).

O Rennes, com o seu treinador Julien Stephan à beira da crise depois de três jogos sem vencer (duas derrotas e um empate), pode respirar depois de empatar na visita ao Brest (1-1) no dérbi bretão. Stephan pode agradecer ao português Jota o gol aos 86 minutos para empatar um jogo em que Romain del Castillo havia aberto o placar ao converter um pênalti (54'). O Brest, que é apenas o nono colocado no campeonato francês, mas uma grande surpresa na Liga dos Campeões com duas vitórias que o colocam na liderança, recebe na quarta-feira o Bayer Leverkusen, atual campeão alemão.

--- Jogos da 8ª rodada do Campeonato francês e classificação: - Sexta-feira: Monaco - Lille 0 - 0