Juventus fecha as portas para volta de Paul Pogba

A Juventus, nas palavras do seu diretor esportivo neste sábado (19), fechou as portas ao regresso à 'Vecchia Signora' do francês Paul Pogba, cuja suspensão por doping terminará em março de 2025.

E o ex-jogador da seleção francesa se mostrou disposto a reduzir o seu salário para continuar a sua carreira no clube mais vencedor do futebol italiano.

"Nossa posição em relação ao Paul é clara. Paul era um grande jogador, mas parou de jogar há muito tempo", declarou Cristiano Giuntoli para a plataforma DAZN antes da partida da Juve contra a Lazio.