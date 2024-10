Corinthians vence Santa Fé (2-0) e é pentacampeão da Libertadores feminina

O Corinthians venceu o Independiente Santa Fé da Colômbia por 2 a 0 neste sábado (19), em Assunção, e se sagrou campeão da Copa Libertadores da América feminina pela quinta vez.

Vencedoras da última edição, as 'Brabas' ampliaram seu domínio como o time mais vencedor do principal torneio sul-americano de clubes no estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

O clube paulista abriu o placar aos 17 minutos com um gol de sua maior artilheira, Vic Albuquerque, que superou a goleira venezuelana Yessica Velásquez com um chute de pé esquerdo, após ter dominado um belo passe da meio-campista Duda Sampaio para o centro da área.