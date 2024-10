Professor decapitado por jihadista na França terá colégio com seu nome

O colégio onde o professor Samuel Paty dava aulas quando foi decapitado por um jihadista nos arredores de Paris, levará seu nome, decidiram, nesta sexta-feira (18), as autoridades, quatro anos depois desse assassinato que comoveu a França.

Com essa mudança, “incorporamos o ideal da França (...) de progresso por meio do conhecimento, dando-lhe o rosto de um homem humilde, dedicado e apaixonado”, disse Pierre Bédier, presidente do departamento de Yvelines, onde o colégio está localizado.

Em 16 de outubro de 2020, Abdoullakh Anzorov, um refugiado russo de origem chechena, esfaqueou e decapitou o professor de 47 anos perto de seu colégio em Conflans-Sainte-Honorine, a noroeste de Paris.