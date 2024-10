Bebê morre em naufrágio de migrantes no Canal da Mancha

Durante uma operação para resgatar migrantes que caíram na água perto de Wissant, na região norte da França, "65 pessoas foram resgatadas, mas um bebê foi encontrado inconsciente na água e, infelizmente, foi declarado morto", afirmaram as autoridades marítimas.

Um bebê foi encontrado morto na noite de quinta-feira na costa francesa após o naufrágio de uma embarcação de migrantes que tentava chegar ao Reino Unido, anunciaram as autoridades locais à AFP nesta sexta-feira (18).

Segundo as autoridades britânicas, os barcos estão cada vez mais cheios, com 53 passageiros em média, contra 13 em 2020.

Entre junho de 2023 e junho de 2024, 18% das pessoas que chegaram nestes barcos eram procedentes do Afeganistão, 13% do Irã e 10% do Vietnã.

Desde o início do ano, mais de 26 mil migrantes chegaram ao Reino Unido depois que atravessaram o Canal da Mancha.