Thiago Wild é eliminado na 2ª rodada do ATP 250 da Antuérpia

O tenista brasileiro Thiago Wild, número 80 do mundo, foi eliminado na segunda rodada do ATP 250 da Antuérpia, ao ser derrotado pelo grego Stefanos Tsitsipas (N.11) nesta quinta-feira (17).

Tsitsipas fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/5), 4-6 e 7-5, em duas horas e 20 minutos.

Wild é um dos dois brasileiros que estão dentro do Top 100 do ranking da ATP, à frente de Thiago Monteiro (N.88), que caiu na primeira rodada diante do argentino Mariano Navone (N.43), posteriormente eliminado pelo francês Hugo Gaston (N. 77).