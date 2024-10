Musk inicia eventos em apoio a Trump na Pensilvânia

Em um palco montado na cidade de Folsom diante de uma enorme bandeira dos Estados Unidos, o homem mais rico do mundo disse à plateia que estava ali porque “a Pensilvânia é crucial para o destino do mundo”, uma "peça-chave nesta eleição”.

Dono da rede social X, Tesla e SpaceX, Musk já doou 75 milhões de dólares para a campanha do ex-presidente e assistiu a comícios de Trump. Agora, está ainda mais envolvido.

“O destino da nossa civilização” depende do retorno de Donald Trump à Casa Branca, afirmou Elon Musk nesta quinta-feira, ao dar início a cinco noites de eventos em apoio ao candidato republicano.

"Tenho três conferências previstas na Pensilvânia, mas, possivelmente, farei uma meia dúzia em todo o estado", publicou Musk em sua conta no X.

O executivo se declara disponível para um possível cargo no governo se Trump vencer as eleições, e ressaltou que os valores do republicano não são “da direita”, e sim “valores fundamentais” dos Estados Unidos.

A Pensilvânia é um dos seis ou sete estados que decidirão o rumo das eleições presidenciais americanas.

ft-tib/cha/cjc-erl/val/lb