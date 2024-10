Líder norte-coreano diz que destruição de vias marca fim de 'relação maligna'

O líder norte-coreano Kim Jong Un chamou a Coreia do Sul de "país hostil" e "estrangeiro" durante uma visita a soldados, na qual assegurou que a destruição de estradas e ferrovias marca o fim de uma "relação maligna", informou nesta sexta-feira (18, noite de quinta em Brasília) a imprensa estatal.

Nesta quinta-feira, Kim visitou o quartel do 2º Corpo do Exército Popular Coreano para revisar planos de defesa, após a decisão de Pyongyang de destruir as vias que conectam com o Sul, segundo a agência de notícias oficial KCNA.

Em suas discussões com os comandantes militares, Kim enfatizou que o "Exército deve ter presente novamente o claro fato de que a RDC [Coreia do Sul] é um país estrangeiro e um aparente país hostil", segundo a KCNA.