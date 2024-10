De olho no líder Monaco, PSG recebe Strasbourg na volta do Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain, vice-líder do Campeonato Francês com dois pontos atrás do Monaco, vai enfrentar o Strasbourg em casa no sábado (19) sem poder pensar em tropeço, já que o time do Principado joga na véspera contra o Lille.

No último jogo antes da paralisação para a data Fifa, o PSG empatou em 1 a 1 com o Nice, resultado que permitiu aos monegascos escaparem na liderança isolada.

Em um mês de alta intensidade para o time parisiense, que na próxima terça-feira vai enfrentar o PSV Eindhoven pela Liga dos Campeões, cada jogo é crucial e um tropeço no Parque dos Príncipes com o Strasbourg (7º) pode ser o estopim para uma crise.