Biden anuncia perdão de mais US$ 4,5 bilhões em empréstimos estudantis

Harris é a candidata do Partido Democrata para as eleições de 5 de novembro, quando enfrentará o ex-presidente republicano Donald Trump.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira (17) um novo perdão de empréstimos estudantis a funcionários públicos no valor de 4,5 bilhões de dólares (25 bilhões de reais), a pouco mais de duas semanas para as eleições.

O anúncio ocorre no momento em que as famílias americanas enfrentam o aumento do custo de vida desde a pandemia de covid-19 e em que a economia é uma das maiores preocupações dos eleitores, segundo as pesquisas.

Biden afirmou em um comunicado que mais de um milhão de pessoas conseguiram cancelar suas dívidas no âmbito do programa de perdão de empréstimos por serviço público.

O programa, que apoia, entre outras categorias, professores e enfermeiras, permite o perdão de dívidas estudantis após 10 anos de serviço público e 10 anos de pagamento de parcelas.