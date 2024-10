Real Madrid dá respaldo a Mbappé após investigação de estupro na Suécia

O Real, que ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, se mostra tranquilo diante das possíveis consequências destas acusações, qualificadas como "a maior 'fake news' da história do esporte" por uma fonte interna do clube contactada pela AFP.

Calmaria em plena tempestade: o Real Madrid se mostrou sereno após o nome do atacante francês Kylian Mbappé ter sido ligado a um caso de estupro na Suécia que está sendo investigado pela Justiça do país.

Em meio a esta tempestade midiática, Mbappé, não convocado pelos 'Bleus' na última data Fifa para se recuperar de sua lesão muscular na coxa esquerda, passou a semana fazendo trabalho individualizado no clube e se reuniu com o elenco em um treino coletivo na terça-feira à tarde.

Uma explicação plausível, mas que colocaram em dúvida vários internautas, já que há outros jogadores presentes nas fotos publicadas pelo Real Madrid que também têm contrato com a Nike, como seu companheiro de seleção francesa Eduardo Camavinga e o jogador de basquete espanhol Sergio Llull.

Ao ser perguntado por isso, o clube merengue explicou aos jornalistas que o jogador não podia aparecer nas imagens devido a uma cláusula que tem em seu contrato de patrocínio com a Nike, que é concorrente direta da Adidas.

O clube merengue não hesitou em publicar nas redes sociais fotos e vídeos do jogador francês, que está à disposição para o jogo contra o Celta de Vigo no próximo sábado, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.

- "Fake news" -

Na segunda-feira, após as primeiras informações sobre esta investigação, Mbappé denunciou nas redes sociais que se tratava de "fake news" e relacionou a notícia com a audiência prevista para o dia seguinte diante de uma comissão da Liga de Futebol Profissional Francesa (LFP) referente ao litígio com seu ex-clube, o Paris Saint-Germain: "Isto está se tornando tão previsível, às vésperas de uma audiência por acaso".