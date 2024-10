ISRAEL LÍBANO CONFLITO: Israel intensifica bombardeios no sul do Líbano e nas imediações de Beirute

O Exército israelense bombardeou nesta quarta-feira (16) uma área do subúrbio ao sul de Beirute, reduto do movimento pró-Irã Hezbollah, e uma grande cidade do sul do país, depois que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que é contrário a um cessar-fogo "unilateral" no Líbano.

Elie Alwan abrigou uma família xiita deslocada do sul do Líbano nesta pacífica aldeia de maioria cristã, acreditando que estariam seguros. Mas um bombardeio israelense os matou, destruiu a sua casa e feriu a sua mãe.

O primeiro grupo de migrantes interceptados no mar pela Itália chegou nesta quarta-feira (16) à Albânia, no âmbito de um acordo sem precedentes entre um país da União Europeia e outro de fora do bloco para terceirizar os pedidos de asilo.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

LONDRES:

Vítimas do rompimento de barragem em Mariana buscam por "justiça" em Londres

O escritório de advogados que defende as vítimas do desastre ambiental ocorrido no Brasil em 2015 espera "justiça" no processo que começa na próxima segunda-feira em Londres, e que durará meses, contra a mineradora australiana BHP.

SAN JUAN:

Ativistas lutam contra remoção de gatos de rua em Porto Rico

Um bairro do centro histórico de San Juan, a capital de Porto Rico, é cenário de uma batalha legal pela retirada de alguns de seus habitantes mais emblemáticos: uma colônia de 150 gatos de rua cuja presença remonta, no mínimo, a meados do século passado.

-- EUROPA

KIEV:

Presidente ucraniano descarta ceder território para encerrar guerra com a Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, apresentou nesta quarta-feira (16) no Parlamento de Kiev o seu "Plano para a Vitória", no qual descarta a possibilidade de ceder "território" para encerrar a guerra com a Rússia, e voltou a pedir às potências ocidentais que aumentem a ajuda.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

Soluções contra a mudança climática nem sempre são as melhores para a biodiversidade

As soluções contra os efeitos da mudança climática podem ter um impacto contraproducente na biodiversidade e vice-versa, destacam especialistas, que pedem uma abordagem global.

PORT HARDY:

'Galápagos do Norte' no Canadá, um modelo para a proteção da biodiversidade

A beleza e a biodiversidade de suas águas lhe valeram o apelido de "Galápagos do Norte". Esta região do Pacífico no oeste do Canadá agora sonha em servir de modelo para outras áreas marinhas protegidas no mundo.

NOCAIMA:

Venda de rãs exóticas: uma 'solução prática' para o tráfico na Colômbia

Em um laboratório na Colômbia, dezenas de rãs exóticas esperam por um comprador que as leve como animais de estimação a outro país, uma "solução prática" contra o tráfico.

PARIS:

Exposição no Louvre aborda a figura do louco da Idade Média aos tempos do Romantismo

Um bobo da corte escatológico e trágico que fascina tanto quanto é temido, o louco que diverte, denuncia e inverte os valores: esse é o tema de uma enorme exposição que começa nesta quarta-

=== ESPORTE ===

LONDRES:

Thomas Tuchel será o técnico da seleção da Inglaterra a partir de 2025

O alemão Thomas Tuchel será o técnico da seleção da Inglaterra a partir de 1º de janeiro de 2025, anunciou nesta quarta-feira (16) a Federação Inglesa (FA) de Futebol em um comunicado.

