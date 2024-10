Há 'indícios claros' de que a Índia violou a soberania canadense, diz Trudeau

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse, nesta quarta-feira (16), que há "indícios claros" de que a Índia violou a soberania canadense, em uma disputa sobre o assassinato de um separatista sikh em Vancouver no ano passado, que levou os dois países a expulsar seus embaixadores.

"Tivemos indícios claros e, sem dúvida agora mais claros do que nunca, de que a Índia havia violado a soberania do Canadá", declarou Trudeau em uma comissão que investiga interferências estrangeiras.

A polícia canadense anunciou na segunda-feira que tinha "provas" da "implicação de agentes do governo da Índia em graves atividades criminosas no Canadá", incluindo o assassinato em 2023 do cidadão canadense Hardeep Singh Nijjar.