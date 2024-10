Explosão de caminhão-tanque deixa ao menos 140 mortos na Nigéria

As explosões de caminhões-tanque são frequentes na Nigéria, o país mais populoso de África, onde as rodovias não têm boa manutenção e a população tenta extrair combustível quando acontece um acidente.

No início de setembro, pelo menos 59 pessoas morreram na Nigéria quando um caminhão-tanque com combustível colidiu com um caminhão que transportava passageiros e gado no estado do Níger.

A FRSC registrou 5.000 mortes por acidentes rodoviários na Nigéria em 2023, contra 6.500 em 2022.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma, no entanto, que muitos acidentes não são comunicados às autoridades e estima que cerca de 40 mil pessoas morram anualmente nas estradas do país, segundo um relatório de 2023.