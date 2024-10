Empresa com contratos de defesa nos EUA pagará US$ 950 milhões por fraude e suborno

A Raytheon, subsidiária da empresa RTX, que possui contratos importantes de defesa com os Estados Unidos, pagará mais de US$ 950 milhões (R$ 5,4 bilhões) pelas acusações de fraudar o governo americano e participar de suborno, anunciou nesta quarta-feira (16) o Departamento de Justiça (DoJ).

"A Raytheon participou de planos criminosos para fraudar o governo dos Estados Unidos em relação a contratos para sistemas militares cruciais e para obter negócios mediante suborno no Catar", disse o vice-procurador-geral Kevin Driscoll, em comunicado do DoJ.

Driscoll acrescentou que a Raytheon fechou com as autoridades dois acordos de diferimento de processo por três anos, nos quais serão retiradas as acusações criminais, se a empresa cumprir com os termos acordados durante esse período.