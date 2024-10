Uruguai volta a decepcionar e fica no 0 a 0 com Equador em casa nas Eliminatórias

O Uruguai do técnico Marcelo Bielsa confirmou nesta terça-feira (15) seu mau momento ao empatar em 0 a 0 com o Equador, em Montevidéu, pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Com este resultado, a Celeste se mantém na terceira posição, com 16 pontos, apesar de não vencer há quatro jogos nas Eliminatórias, atrás de Argentina e Colômbia, e o Equador ficar em quinto, com 13.

Os primeiros minutos da partida foram claramente favoráveis aos visitantes, que com toques certeiros e velocidade no ataque conseguiram chegar repetidamente com perigo através de Pervis Estupiñán, Enner Valencia e Alan Minda.