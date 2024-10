Trump empata com Harris em Michigan, mostra pesquisa AARP

A corrida presidencial em Michigan mostra um empate entre o ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano, Donald Trump, e a vice-presidente e candidata democrata, Kamala Harris, com 46% das intenções de voto para cada um, considerando outros concorrentes, de acordo com pesquisa realizada pela organização sem fins lucrativos AARP.

No levantamento de agosto, Trump obteve 45% das intenções de voto e Harris, 43%, na sondagem com outros candidatos.

Na disputa envolvendo apenas os dois principais candidatos, Trump aparecia com 49% das intenções de votos e Harris, com 48%. A pesquisa revelou ainda que Harris lidera entre as mulheres com 55% ante 39% para o republicano. Já entre os eleitores do sexo masculino, Trump está em primeiro lugar, com 57%, ante 36% para Harris.