Seca reduziu em 29% passagem de navios pelo canal do Panamá

O número de navios que passaram pelo canal do Panamá caiu quase 30% no último ano fiscal em relação ao ano fiscal anterior, uma queda causada pela seca, informou nesta terça-feira (15) a autoridade que administra a rota. Durante o ano fiscal de 2004, 9.936 embarcações passaram por esta via marítima, de acordo com dados fornecidos pela Autoridade do Canal do Panamá (ACP) à AFP. O ano fiscal vai de 1º de outubro de um ano até 30 de setembro do ano seguinte. O número representa uma redução de 29% em comparação ao ano fiscal anterior, quando 14.080 navios atravessaram o canal do Panamá.

A maioria das embarcações que cruzaram o canal no último ano foi de porta-contêineres (2.773), seguidos por navios químicos (1.808), gaseiros (1.561) e graneleiros (1.278). A queda no número de navios se deve às medidas implementadas pela ACP no fim de 2023 para enfrentar a falta d'água resultante da seca. A ACP ainda não divulgou os números de receita ou carga do último ano fiscal.

Diferentemente do canal de Suez, o do Panamá opera com água doce retirada de dois lagos artificiais, cujos níveis sofreram uma queda considerável devido à escassez de chuvas. A falta de precipitações fez com que o número diário de passagens de navios diminuísse de 38 para 22, embora a situação tenha se normalizado nos últimos meses com a chegada da temporada de chuvas no país. A rota panamenha projeta uma receita recorde de 5,623 bilhões de dólares (R$ 31,7 bilhões) em 2025, quando se espera a passagem de cerca de 13.900 barcos com 520 milhões de toneladas de carga.