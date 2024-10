MP da França pede 1 ano de prisão para Ben Yedder por agressão sexual

"Ben Yedder considerou que (a vítima) era um pedaço de carne e que poderia se servir", declarou a promotora, denunciando explicações "confusas" do jogador de 34 anos, sem clube desde o fim de seu contrato com o Monaco, em junho.

O jogador alternava gentileza e agressividade, contou a vítima, de 23 anos, que explicou que aceitou entrar no carro de Ben Yedder "por medo" e acabou sendo levada contra sua vontade à casa do jogador.

"Não me lembro de nada, não posso dizer se fiz isso. Estou aqui por culpa do álcool. Sem álcool, não me passaria pela cabeça algo assim", declarou Ben Yedder. "Peço sinceramente perdão (à vítima), à sua família e à minha família".

Ao chegarem no local, ainda dentro do carro, Ben Yedder acariciou a coxa da jovem, que o rejeitou, e depois se masturbou com uma mão enquanto tentava puxar a vítima para beijá-la com a outra.

A mulher conseguiu abrir a porta do carro para fugir e avisou à polícia, que deteve Ben Yedder em sua casa.

Nascido em Sarcelles, na região de Paris, Wissam Ben Yedder estreou como jogador profissional pelo Toulouse, antes de se destacar pelo Sevilla da Espanha e brilhar com a camisa do Monaco a partir de 2019.