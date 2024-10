Milei: universidade pública 'não está em discussão'

O presidente argentino, Javier Milei, ressaltou, nesta terça-feira (15), que a universidade pública “não está em discussão”, mas afirmou que não cederá aos pedidos de aumento orçamentário, em meio a uma multiplicação de protestos estudantis.

"Aqui não está em discussão a universidade pública", declarou o presidente em entrevista ao canal de TV LN+. "Gratuita não é, alguém está pagando, é paga pelos que não vão. Não cederei", afirmou, ao ser questionado sobre as reivindicações envolvendo os salários dos professores, que estão causando pedidos de demissão em massa, alertaram os reitores das principais universidades públicas, que concentram 80% das matriculas no ensino superior.

Há duas semanas, Milei vetou uma lei que aumentava a verba destinada às universidades por considerar que ela colocaria em risco o equilíbrio fiscal, pilar do seu governo, apesar de o gabinete de orçamento do Congresso ter calculado seu impacto em 0,14% do PIB.