Maduro faz piada sobre suposta fuga de líder opositora da Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez piada na segunda-feira sobre uma suposta fuga do país da líder opositora María Corina Machado, que está escondida após as ameaças de detenção por suas denúncias de fraude nas eleições presidenciais de 28 de julho.

"Ela, que fugiu do país, não contem a ninguém, ela saiu do país, minhas fontes me dizem que ela fugiu", disse Maduro, sorridente, durante seu programa de televisão, sem citar o nome da opositora.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"São covardes, são bons para enviar mensagens de ódio, de intolerância, mas se foi, chegaram as malas Gucci", acrescentou o presidente, que em seguida cantou "e partiu e seu navio chamou", frase da canção popular "Um veleiro chamado Liberdade", de José Luis Perales e Carlos Rivera.