França receberá Israel pela Liga das Nações com público no estádio

Há várias semanas existia a dúvida sobre se o jogo, válido pela 5ª rodada da competição, seria realizado com portões fechados por conta do contexto de guerra no Oriente Médio.

Em julho, o jogo da 1ª rodada entre Bélgica e Israel foi disputado em Debrecen (Hungria) com portões fechados, depois que as autoridades belgas consideraram "impossível" realizá-lo no estádio Rei Balduíno de Bruxelas por ser "de alto risco" e de outras cidades do país se recusarem a recebê-lo.

Depois de quatro rodadas, a partida terá pouco impacto esportivo, já que a seleção da França, com 9 pontos em 4 jogos, está virtualmente classificada para as quartas de final, enquanto Israel, que ainda não pontuou, não tem mais chances de avançar.

