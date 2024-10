Farmácias do Uruguai começam a vender cannabis com maior efeito psicoativo

Uma variedade de cannabis com maior efeito psicoativo começou a ser vendida nesta terça-feira no Uruguai, em farmácias registradas na rede de distribuição regulada, anunciou o órgão estatal que controla a produção e comercialização dessa substância.

“A Epsilon é uma híbrida com predominância sativa, com um índice de THC menor/igual a 20% e de CBD menor/igual a 1%”, informou o Instituto de Regulação e Controle da Cannabis (IRCCA). “A produção é realizada por meio de empresas privadas habilitadas pelo Ministério da Saúde Pública que contam com licença do IRCCA para esse fim."

Desde 2017, são oferecidas nas farmácias uruguaias as variedades Alfa e Beta, ambas com THC menor/igual a 9% e CBD menor/igual a 3%. Em 2022, somou-se a Gamma, com THC menor/igual a 15% e CBD menor/igual a 1%.

A Epsilon é a mais cara das quatro: o pacote de 5 gramas custa US$ 13, enquanto a Alfa sai por US$ 10,7; a Beta, por US$ 11,2; e a Gamma, por US$ 12,4, segundo o IRCCA.