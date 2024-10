Colômbia goleia lanterna Chile (4-0) e alcança Argentina na liderança das Eliminatórias

A Colômbia goleou o lanterna Chile por 4 a 0 nesta terça-feira (15), em Barranquilla, e alcançou a Argentina na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O zagueiro Dávinson Sánchez abriu o placar aos 34 minutos. O astro do Liverpool, Luis Díaz, aumentou a vantagem no início do segundo tempo (52') e Jhon Durán fez 3 a 0 na reta final (82') em uma tarde perfeita para os torcedores colombianos no estádio Metropolitano. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nos acréscimos, o meia-atacante Luis Sinisterra fechou a goleada, que afundou ainda mais o Chile na tabela do torneio classificatório.

Com apenas cinco pontos em dez jogos, a 'Roja' está na última posição e vê o sonho de disputar a Copa do Mundo ficar cada vez mais distante. Todos as atenções se voltam agora para o técnico argentino Ricardo Gareca, cuja continuidade no comando da seleção chilena já era colocada em dúvida antes mesmo desta derrota humilhante. A Colômbia, por outro lado, está mais perto do Mundial. Chegou aos 19 pontos e divide a liderança com a Argentina, que ainda nesta terça receberá a Bolívia em Buenos Aires. "Estamos preparados para coisas grandes, trabalhamos, somos um grupo unido e humilde e sempre sonhamos mais. Acho que isso nos trouxe até aqui", disse Durán após o jogo.

- Gol 'sem querer' - Desde o início, os jogadores comandados pelo argentino Néstor Lorenzo superaram os chilenos nos duelos individuais. Os atacantes Luis Díaz e Jhon Córdoba criaram chances nos primeiros minutos, mas faltou pontaria diante do goleiro Brayan Cortés. A dupla Díaz-Córdoba fez uma jogada brilhante quase aos 20 minutos que deixou Córdoba no mano a mano com Cortés, mas o atacante do russo Krasnodar demorou a decidir e desperdiçou a oportunidade.

Depois de mais de meia hora controlando a bola, o gol da Colômbia veio num escanteio e contou com uma dose de sorte. O zagueiro Jhon Lucumí cabeceou e a bola desviou na nuca de seu companheiro de defesa, Dávinson Sánchez, que confundiu o goleiro chileno e marcou o primeiro gol do jogo. Com a vantagem, a Colômbia se acomodou no campo e o craque James Rodríguez passou a ditar o ritmo com seus dribles, passes e até um chute que passou bem perto da meta. Gareca foi para o vestiário desconsolado após um primeiro tempo para ser esquecido.

- Domínio total da Colômbia - No segundo tempo, Lorenzo substituiu Córdoba, que havia recebido um cartão amarelo ainda no primeiro tempo, por Jhon Durán, atendendo ao clamor da torcida que viu o atacante explodir nos últimos meses jogando pelo inglês Aston Villa. A substituição se mostrou eficiente. Aos 52 minutos de jogo, Durán e Rodríguez pressionaram a defesa chilena e forçaram um erro de Benjamín Kuscevic. James dominou a bola e deu uma assistência para Lucho Díaz marcar o segundo gol da Colômbia, comemorado com a tradicional dancinha.