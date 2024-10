Alex Ferguson deixará de ser embaixador do Manchester United

Alex Ferguson, lendário ex-treinador do Manchester United, deixará de ser embaixador do clube ao final da temporada, como parte de uma política de corte de custos, informou o portal The Athletic nesta terça-feira (15).

Ferguson, de 82 anos, se aposentou em 2013 depois de ter conquistado 38 títulos em 26 temporadas no comando dos 'Red Devils', uma galeria de troféus incomparável no futebol inglês.

Desde então, passou a ocupar a função de embaixador mundial do clube com um contrato estimado em 2,16 milhões de libras esterlinas (R$ 15,7 milhões pela cotação atual) por ano, segundo o The Athletic, que também informou que as duas partes chegaram a um acordo de maneira amigável.