Potências europeias criticam Israel por bombardeio à base da ONU no Líbano

Os ataques israelenses à missão de paz da ONU no Líbano provocaram indignação internacional e foram condenados por grandes potências europeias, como Itália, França e Alemanha, nesta segunda-feira, 14. Pelo menos cinco soldados da Unifil ficaram feridos na última semana no que Israel afirma ser um ataque contra áreas cedidas pela ONU a operações militares do Hezbollah. "O Hezbollah usa as instalações e posições da UNIFIL como cobertura enquanto ataca cidades e comunidades israelenses", disse o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu nesta segunda-feira. A União Europeia condenou os ataques às forças de paz e rejeitou as alegações de que a ONU estava mantendo soldados na região para obstruir as operações militares contra o Hezbollah.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, Sebastian Fischer, disse a repórteres nesta segunda-feira afirmou: "O bombardeio de forças de paz da ONU e a intrusão em suas bases não são de forma alguma aceitáveis". Segundo ele, todas as partes do conflito, inclusive Israel "são obrigadas a dirigir as suas operações de combate exclusivamente contra alvos militares da outra parte no conflito". Da mesma forma, Itália, Reino Unido, França e Alemanha declararam, em uma carta conjunta, que Israel e outras partes tinham que garantir a segurança das forças de paz em todos os momentos, segundo a Reuters. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres declarou que "os ataques contra as forças de paz violam o direito internacional" e podem constituir "um crime de guerra".