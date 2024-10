Organização antinuclear japonesa ganha Prêmio Nobel da Paz

Movimento pacifista Nihon Hidankyo, fundado nos anos 1950 por sobreviventes de ataques atômicos, foi laureado "por seus esforços para alcançar um mundo livre de armas nucleares".A organização japonesa Nihon Hidankyo, que atua contra armas nucleares, recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 2024 nesta sexta-feira (11/10), conforme anunciou a Comitê Norueguês do Nobel, em um evento sediado em Oslo. Segundo o comitê, a organização, fundada nos anos 1950 por "hibakushas" - sobreviventes de bombas atômicas - foi escolhida "por seus esforços para alcançar um mundo livre de armas nucleares e por demonstrar, por meio de testemunhas, que as armas nucleares nunca mais devem ser usadas". O prêmio é anualmente atribuído à pessoa ou organização que “mais ou melhor tenha promovido a fraternidade entre as nações, a abolição ou redução de exércitos permanentes e o estabelecimento e promoção de congressos de paz.” “Os hibakusha [sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki] nos ajudam a descrever o indescritível, a pensar o impensável e a compreender de alguma forma a dor e o sofrimento incompreensíveis causados pelas armas nucleares”, escreveu o Comitê sobre os vencedores. A Nihon Hidankyo foi escolhida entre 286 candidatos, que foram indicados para concorrer ao prêmio, entre eles, 89 organizações. No ano passado, o Nobel da Paz foi entregue à ativista Narges Mohammadi, que está presa por seu trabalho contra a opressão às mulheres iranianas. O Comitê norueguês mantém os nomes dos concorrentes em sigilo durante 50 anos, mas os candidatos elegíveis podem revelar que tiveram seus nomes indicados. O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, o bilionário Elon Musk, o Papa Francisco, o fundador da WikiLeaks, Julian Assange, e a ONG Repórteres sem Fronteiras estavam entre os nomeados este ano. A decisão final é dada pelo Comitê Norueguês, composto por cinco pessoas. A pessoa mais jovem a receber o prêmio foi Malala Yousafzai, em 2014. O trabalho da Nihon Hidankyo A organização japonesa foi formada em 1956 para pressionar o governo japonês a prestar apoio aos sobreviventes dos ataques com bombas atômicas contra o Japão em agosto de 1945, que resultaram na destruição das cidades de Hiroshima e Nagasaki. A continuidade de testes atômicos pelas potências nucleares da época também levou o grupo a defender a abolição dessas armas. A organização descreve que seus objetivos são: A prevenção da guerra nuclear e a eliminação das armas nucleares, incluindo a assinatura de um acordo internacional para a proibição total e a eliminação das armas nucleares. Indenização por danos causados pelas bombas atômicas. Reconhecimento da responsabilidade do Estado por ter iniciado a guerra, que levou aos danos causados pelo bombardeio atômico Melhoria das políticas e medidas atuais de proteção e assistência aos hibakushas. Segundo o Comitê Norueguês, a ONG formada por sobreviventes trabalha para estigmatizar o uso de armas nucleares como moralmente inaceitável. Para os organizadores do prêmio, os esforços da Nihon Hidankyo e de outros representantes dos hibakushas "contribuíram muito para o estabelecimento do tabu nuclear" e para frear o uso deste tipo de arma. Em 2025 o bombardeio americano contra Hiroshima e Nagasaki vai completar 80 anos. "Um número incomparável de pessoas morreu de queimaduras e lesões causadas pela radiação nos meses e anos que se seguiram. As armas nucleares atuais têm um poder destrutivo muito maior. Elas podem matar milhões de pessoas e causariam um impacto catastrófico no clima. Uma guerra nuclear poderia destruir nossa civilização", diz o Comitê. Em coletiva de imprensa realizada em Tóquio, o diretor da Nihon Hidankyo, Toshiyuki Mimaki, expressou surpresa ao ganhar o prêmio. “Nunca sonhei que isso pudesse acontecer”, disse, com lágrimas nos olhos. Para ele, a situação das crianças em Gaza, onde o conflito entre Israel e o grupo radical islâmico perdura, é semelhante à das crianças japonesas no final da Segunda Guerra Mundial. "Em Gaza, crianças cobertas de sangue estão sendo levadas. É como no Japão há 80 anos”, disse ele. Já o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, disse que o prêmio para a Nihon Hidankyo foi “extremamente significativo”. Prêmio acontece em meio a conflitos O Nobel da Paz deste ano é entregue em meio à escalada de conflitos em todo o mundo. De acordo com o Programa de Dados sobre Conflitos de Uppsala, em 2023 havia 59 conflitos armados no mundo, quase o dobro do número registrado em 2009. Diante do problema, havia especulações de que o comitê poderia decidir por não premiar nenhum dos indicados, como forma de destacar a dificuldade de se alcançar a paz. Isso já aconteceu 19 vezes desde 1901. Histórico Segundo a organização, o Prêmio Nobel da Paz foi concedido 105 vezes a 142 laureados desde 1901. Foram 111 indivíduos e 28 organizações (o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados foram agraciados mais de uma vez. Ao longo de sua história, o prêmio já foi entregue a ganhadores controversos. Entre eles, estão o então secretário de Estado dos EUA, Henry Kissinger. Outros vencedores em 2024 Até agora, foram anunciados os vencedores do Nobel de Literatura -a sul-coreana Han Kang, o Nobel de Química - o bioquímico David Baker e os especialistas em IA Demis Hassabis e John M. Jumper por calcular estruturas proteicas tridimensionais -, o Nobel de Física, que foi para os cientistas John Hopfield e Geoffrey Hinton, que "usaram conceitos fundamentais da física estatística para criar redes neuronais artificiais que funcionam como memórias associativas" e o Nobel de Medicina, entregue aos americanos Victor Ambros e Gary Ruvkun pela descoberta de uma nova classe de moléculas de RNA. gq/jps (afp, ots)