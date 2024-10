Nos EUA, polícia prende homem fortemente armado perto de comício de Trump

Autoridades americanas prenderam um homem que carregava uma espingarda carregada, munição e vários passaportes falsos em seu veículo próximo a um comício realizado pelo candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, na noite de sábado, 12. Ele foi solto no mesmo dia após pagamento de fiança de US$ 5 mil.

O suspeito, um morador de Las Vegas de 49 anos, dirigia um veículo SUV preto não registrado e com uma placa "caseira" que foi parado por policiais designados para o comício realizado em Coachella, a leste de Los Angeles, segundo o xerife do condado de Riverside, Chad Bianco, em uma entrevista coletiva na tarde deste domingo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As autoridades informaram que o incidente não teve impacto na segurança de Trump e se recusaram a especular sobre as motivações do suspeito.