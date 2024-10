Milei recebe ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson em Buenos Aires

De acordo com o site da Picton, uma empresa de consultoria em investimentos, Johnson, de 60 anos, planeja viajar a Santiago, no Chile, para participar de um seminário na quinta-feira.

Segundo a imprensa local, o ex-líder do Partido Conservador britânico está visitando a América Latina em uma turnê para promover seu livro "Unleashed", lançado este mês no Reino Unido.

O presidente da Argentina, Javier Milei, recebeu nesta segunda-feira (14) o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson (2019-2022) na sede do governo em Buenos Aires, onde tiveram uma reunião privada, de acordo com imagens divulgadas pela Casa Rosada.

Lá, será entrevistado pelo ex-embaixador do Reino Unido no Chile, David Gallagher, e pelo advogado Gerardo Varela, como parte de uma série de apresentações de seu recente livro autobiográfico.

Em suas memórias, o conservador conta sua experiência na política, em particular sua passagem por Downing Street, marcada pelas negociações com a União Europeia (UE) sobre a saída do Reino Unido do bloco (Brexit) e pela pandemia de covid-19.

Johnson perdeu prestígio entre seus colegas em 2022, após vários escândalos, principalmente suas festas na residência oficial do primeiro-ministro durante a pandemia.