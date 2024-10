Itália envia primeiro grupo de migrantes à Albânia

A Itália enviou, nesta segunda-feira (14), um primeiro grupo de migrantes interceptados no Mediterrâneo a centros na Albânia, em virtude do controverso acordo entre os dois países.

Uma fonte do governo confirmou à AFP relatos de que uma patrulha está indo à Albânia com um grupo de migrantes, para que sejam cadastrados em um centro no porto de Shengjin, para depois instalá-los em uma antiga base militar no noroeste.

O governo de extrema direita da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, assinou um acordo controverso com seu contraparte da Albânia, Edi Rama, para que receba alguns migrantes enquanto seus pedidos de asilo são analisados.