Irã afirma que 'não há base' para continuar as negociações indiretas com os EUA

O Irã afirmou, nesta segunda-feira (14), que atualmente não há "base" para continuar as negociações indiretas com os Estados Unidos por meio de Omã, citando a crise no Oriente Médio.

O Irã disse em junho que havia participado de negociações com os Estados Unidos com mediação de Omã, apesar de não ter relações diplomáticas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Atualmente não há base para tais negociações até que tenhamos deixado a crise atual para trás", disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, a repórteres em Mascate, capital de Omã.