'Influencer' britânico morre ao cair de uma ponte na Espanha

Um britânico de 26 anos morreu ao cair de uma ponte quando tentava tirar fotos para as redes sociais, a cerca de 100 km de Madri, informaram as autoridades nesta segunda-feira (14).

O homem, cujo nome não foi revelado, estava acompanhado por uma mulher de 24 anos quando caiu da ponte de Talavera de la Reina, a cerca de 100 quilômetros a sudoeste da capital espanhola, segundo o comunicado do gabinete do prefeito do município.

"De acordo com as informações que temos, eles vieram à Talavera para subir na ponte e criar conteúdo para as redes sociais, o que resultou nesse desastroso e triste desfecho", disse Macarena Muñoz, funcionária de segurança pública da cidade.