Índia retira seu principal representante diplomático do Canadá

A Índia anunciou, nesta segunda-feira (14), a retirada do seu principal representante diplomático no Canadá por considerar que o governo canadense o investiga junto com outras autoridades como "pessoas de interesse" após o assassinato de um líder separatista sikh no ano passado.

"Não acreditamos no compromisso do atual governo canadense em garantir a sua segurança", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

"Portanto, o governo da Índia decidiu retirar o alto comissário, outros diplomatas e funcionários", acrescentou.