Fifa abre diálogo sobre mudança nas regras de transferências após 'caso Diarra'

A Fifa "vai manter um diálogo com os principais atores" do futebol para rever a parte do seu regulamento que afeta as transferências internacionais de jogadores após a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre o caso Lassana Diarra, anunciou a entidade nesta segunda-feira (14) .

"A Fifa trabalhará com eles nas conclusões obtidas após o caso Diarra e nas alterações pertinentes a serem feitas no artigo 17 do Regulamento sobre o Estatuto das Transferências de jogadores (RSTJ)", disse o diretor da divisão jurídica internacional da Federação, Emilio García Silvero.

Em particular, o jurista anunciou que estão previstas discussões sobre "os parâmetros de cálculo de indenizações e sanções em caso de não cumprimento de contrato" e sobre o "mecanismo de emissão do certificado de transferência internacional" que permite aos jogadores mudarem de clube.