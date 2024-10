Capital da Índia proíbe fogos de artifício para combater a poluição

Os fogos são uma parte fundamental das celebrações hindus, mas as nuvens de fumaça aumentam os níveis de poluição já altos, para níveis perigosos

A capital da Índia, Nova Délhi, decretou nesta segunda-feira a "proibição total" de fogos de artifício para reduzir a poluição atmosférica na cidade, uma das cidades do mundo com pior qualidade do ar.

"Foi decretada a proibição total da fabricação, armazenamento, venda e lançamento de todos os tipos de fogos de artifício", afirmou o Comitê de Controle de Poluição de Nova Délhi.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Este veto é o mais rigoroso emitido até agora, depois de uma série de restrições impostas pelas autoridades a estes populares artefatos pirotécnicos, mas cujo cumprimento tem sido amplamente ignorado pela população.