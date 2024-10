Ataque israelense deixa 18 mortos no norte do Líbano, segundo a Cruz Vermelha

Dezoito pessoas morreram em um ataque israelense contra uma localidade do norte do Líbano, informou a Cruz Vermelha local, enquanto o Ministério da Saúde anunciou que prosseguem as tarefas de resgate.

Esta foi a primeira vez que Aito, uma localidade em uma região montanhosa de maioria cristã, foi alvo de um ataque desde o início da campanha militar israelense contra o movimento Hezbollah, em 23 de setembro. O ataque teve um apartamento como alvo, segundo a agência nacional libanesa de notícias ANI.

