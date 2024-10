Vietnã e China assinam acordos econômicos apesar das tensões recentes

O Vietnã e a China assinaram neste domingo (13) uma série de acordos econômicos para reforçar as suas conexões ferroviárias e a cooperação comercial, demonstrando as suas relações estreitas apesar das recentes tensões no mar da China Meridional.

Os dez acordos foram assinados durante uma visita do primeiro-ministro chinês, Li Qiang, a Hanói, o mais recente sinal da vontade de Pequim de combater a crescente influência dos Estados Unidos neste país do sudeste asiático.

Em particular, planejam estabelecer um projeto de conexão ferroviária entre Lao Cai, no norte do Vietnã, e Hekou, na China, assim como um protocolo de acordo para implementar um sistema de pagamento transfronteiriço utilizando códigos QR.