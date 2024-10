'Tudo foi destruído': libaneses choram pela destruição de mercado centenário após bombardeio israelense

O mercado centenário de Nabatieh se tornou uma montanha de destroços fumegantes após um bombardeio israelense no sábado, mas seus habitantes ainda lembram do coração comercial desta cidade no sul do Líbano, agora uma vítima da guerra entre Israel e Hezbollah.

As trocas de disparos entre Israel e Hezbollah, iniciados há um ano na fronteira, não haviam alterado a rotina do coração comercial de Nabatieh.

Alguns curiosos observam horrorizados os danos causados pelo bombardeio israelense neste mercado da era otomana. O ataque ocorreu às 20h15 de sábado, no horário local, 14h15 de Brasília, de acordo com a agência oficial de notícias libanesa.

No entanto, o início, há três semanas, da operação terrestre israelense no Líbano provocou mais de um milhão de deslocados, principalmente no sul do país, reduto do movimento islamista pró-iraniano.

Aqueles que ficaram temiam se aproximar de Nabatieh diante dos incessantes bombardeios israelenses. O característico burburinho do mercado foi reduzido ao silêncio.

- "Nabatieh é como nossa mãe" -